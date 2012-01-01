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28 июня, 14:36

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New York Post: выступление Байдена во время дебатов с Трампом было позорным

"Это был позор": американцы разгромили Байдена после его дебатов с Трампом

Дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом в рамках президентской кампании прошли в Атланте в ночь на 28 июня. Бывший лидер США расквитался с нынешним, уверены большинство экспертов: в американских СМИ выступление Байдена называют "позором" и "катастрофой". Почему действующего президента разгромили в прессе даже его сторонники, расскажет Москва 24.

Украина, порнозвезда и третья мировая

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Дебаты между действующим президентом США, 81-летним демократом Джо Байденом, и его главным оппонентом, 78-летним республиканцем Дональдом Трампом, прошли строго по регламенту: продлились 90 минут, говорить можно было по очереди и не пререкаться, любые шпаргалки запрещены.

Уникальность события в том, что оба пока еще не являются зарегистрированными кандидатами от своих партий – республиканцы соберутся в июле, демократы – в августе. Сами же выборы состоятся 5 ноября.

Чтобы подготовиться, Байден закрылся в своей резиденции на неделю и окружил себя советниками. Роль Трампа на тренировках исполнял личный адвокат нынешнего президента Боб Бауэр, сообщали СМИ. Трамп же не закрывался от публики и продолжал проводить встречи со сторонниками. В зал проведения дебатов не пустили публику, что резко осудила Ассоциация аккредитованных при Белом доме корреспондентов (по данным The New York Times, эфир без зрителей в студии был просьбой команды Байдена).

За полтора часа соперники успели обсудить много внутренних и внешних проблем, не обойдя стороной и тему конфликта на Украине. Трамп, хоть и оговорился, что предложенные Владимиром Путиным условия урегулирования неприемлемы, одновременно с этим упрекнул Байдена в начале боевых действий.

"Это никогда не должно было произойти, если бы у нас был нормальный лидер. Он (Байден. – Прим. ред.) всех подвел. Он выделил Украине 200 миллиардов долларов или даже больше. Это огромные деньги – не помню, чтобы когда-то было что-то подобное", – сказал Трамп, вновь пообещав урегулировать ситуацию еще до вступления в должность.

Украина не выигрывает <...>. У них заканчиваются люди, у них заканчиваются солдаты. Это так печально.
Дональд Трамп
экс-президент США

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Байден же заявил, что именно Трамп в свое время якобы развязал руки Владимиру Путину с посылом "делай что хочешь".

"Кстати, все деньги, которые мы даем Украине, поступают им в виде оружия, которое мы производим в США. И наши союзники по НАТО выделили Украине столько же средств, сколько и мы. Вот почему мы сильны", – убежден Байден.

Поговорили оппоненты и об угрозе третьей мировой войны. Трамп подчеркнул, что "безумная военная политика" Байдена и неуважение к нему со стороны лидеров России, Китая и КНДР доведут планету до глобального конфликта. Действующий же президент уверен, что после победы на Украине Россия пойдет на страны НАТО и внезапно – Белоруссию.

В целом же за дебаты два политика произнесли фамилию президента РФ по семь раз. При этом Трамп в своей речи назвал Россию 16 раз, а Байден – ноль.

Не обошлось и без подколов о возрасте. Кандидат на пост лидера Штатов указал, что прошел два когнитивных теста, на вопросы которого Байдену ответить не под силу. Сам же действующий президент заметил: Трамп всего на три года младше и при этом "менее компетентен". Кроме того, в ходе дебатов Байден припомнил сопернику ряд скандалов с его участием.

Сколько миллиардов долларов вы должны заплатить за гражданские штрафы, за то, что приставали к женщине на публике, за целый ряд вещей, за секс с порнозвездой в ночь, когда ваша жена была беременна? О чем вы говорите? У вас мораль как у бродячего кота.
Джо Байден
президент США

После завершения дебатов Трамп самостоятельно покинул сцену, в то время как у Байдена с этим возникли проблемы – прежде чем уйти, он застыл, пока ему не помогла супруга Джилл. Штаб бывшего президента в соцсетях уже объявил свою победу, а нынешний заявил на предвыборном мероприятии, что его оппонент "ни разу не сказал правду".

"Он выглядел древним и пустым"

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

По итогам дебатов Дональд Трамп в целом показал разгромный результат: согласно опросу продемократического телеканала CNN, который и устроил мероприятие, кандидату присудили победу 67% респондентов, тогда как Джо Байдену – всего 33%. Два собеседника СМИ из числа демократов назвали выступление действующего президента "ужасным", а третий и вовсе произнес: "Мы в заднице". Зрители же обратили внимание, что Байден говорил мягким и прерывистым голосом, постоянно допускал оговорки, путался в фактах и часто стоял с открытым ртом. Не самый лучший старт дебатов признала даже вице-президент США Камала Харрис.

"Это было медленное начало, но сильное завершение. Джо Байден необычайно силен", – заявила она журналистам.

А источник из окружения американского лидера и вовсе заявил порталу Axios, что скверные результаты нынешнего главы Белого дома связаны с "чрезмерной подготовкой".

"Он (Байден. – Прим. ред.) был слишком подготовлен и опирался на незначительные детали", – сказал собеседник портала.

Этот же источник рассказал, что после дебатов в Белом доме разожглись споры о методиках тренировок Байдена. По словам собеседника из окружения президента, упор был необходим на энергию и напористость, для чего нужно было отдыхать, а не "запутывать чрезмерной подготовкой".

Неназванный политолог, который ранее трудился над предвыборными кампаниями, в беседе с телеканалом NBC News просто разнес перформанс нынешнего президента США.

Демократы только что совершили коллективное самоубийство. Байден звучит хриплым, выглядит уставшим и лепечущим.
анонимный собеседник телеканала NBC News

Газета New York Post была к Байдену не менее безжалостна. По мнению журналистов издания, миллионы людей в прямом эфире стали свидетелями "конца его правления".

"Выступление Джо Байдена во время дебатов было позорным. Он не выглядел старым, он выглядел древним и пустым. Байдену этого не пережить", – сказано в публикации.

Новости регионов: в США прошли первые дебаты кандидатов в президенты

Телеканал CNBS, в свою очередь, рассказал, что крупнейшие спонсоры Байдена "бьют тревогу". Один из доноров назвал дебаты "катастрофой", а второй признался, что это было даже "хуже, чем он мог предположить". Он же добавил, что и другие сторонники демократов считают, что Байдену "следует выйти из гонки". А издание Politico утверждает, что в рядах партии уже ищут альтернативных кандидатов на выборы.

Один из самых богатых людей мира Илон Маск в своих соцсетях как раз предположил, что дебаты были подготовкой к замене Байдена на другого представителя демократов. При этом бизнесмен обратил внимание на шквал саркастических картинок и комментариев о нынешнем президенте.

Сегодня была явная победа... для мемов.
Илон Маск
бизнесмен

При этом все же нашлись те, кто поддержал Байдена в непростой ситуации. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил телеканалу MSNBS, что нельзя отворачиваться от него из-за одного выступления, и призвал помочь нынешнему президенту. При этом любопытно, что, по данным СМИ, Ньюсома, а также губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, рассматривают как потенциальных кандидатов на замену Байдена.

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