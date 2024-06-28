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28 июня, 06:27

Политика

Байден заявил, что после победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии

Фото: ASSOCIATED PRESS/Gerald Herbert

Президент США Джо Байден заявил, что в случае победы на Украине Россия станет угрозой для Белоруссии. Такое мнение он выразил на дебатах с экс-главой США Дональдом Трампом, трансляцию вел CNN.

"Он (Владимир Путин. – Прим. ред.) хочет восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину. Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?" – заявил Байден.

По мнению нынешнего главы Белого дома, конфликт в Европе исторически не удавалось ограничить Европой, и в случае победы России на Украине, мир ожидает третья мировая война.

В свою очередь, Трамп также заявил о близости третьей мировой войны, но обвинил в этом политику Байдена. Кроме того, он упрекнул нынешнего главу государства в том, что лидеры КНДР, Китая и России не уважают и не боятся его.

На дебатах Трамп также заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером условия для прекращения конфликта на Украине. Он также вновь высказался, что собирается урегулировать конфликт между Москвой и Киевом еще до того, как официально вступит в должность главы Белого дома.

По его мнению, конфликта на Украине не произошло бы, будь он президентом.

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