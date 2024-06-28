Трамп и Байден сравнялись по числу упоминаний Путина в ходе дебатов

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Действующий президент США и кандидат от партии демократов Джо Байден во время дебатов со своим оппонентом экс-лидером Штатов Дональдом Трампом по семь раз упомянули имя Владимира Путина, передает РИА Новости.

В ходе своего выступления Трамп 16 раз упоминал Россию, при этом Байден об этой стране не говорил.

Ранее продемократический телеканал CNN заметил, что Байден выглядит невыгодно на фоне Трампа. Во время дебатов Байден постоянно допускал оговорки, путал цифры и факты. Кроме того, у него были заметны последствия недавней простуды в виде кашля и хриплого голоса.

Оппоненты также обменялись оскорблениями на публичных дебатах. Байден заявил, что Трамп является неудачником и лузером. Экс-президент Штатов в свою очередь назвал Байдена преступником, отметив, что тот рискует стать осужденным уголовником вслед за своим сыном Хантером.

