Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

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Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что считает действующего американского лидера Джо Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось в соцсети X.

Трамп также назвал Байдена самым коррумпированным человеком и некомпетентным лидером. Он утверждает, что Китай платит нынешнему президенту США миллионы долларов.

"Он настолько коррумпированный, что я даже перестал называть Хиллари Клинтон бесчестной и использовал это слово для Джо", – заявил экс-президент.

Ранее Байден заявил, что принял приглашение телеканала CNN на дебаты с бывшим главой государства и своим соперником на предстоящих выборах Трампом, который тоже успел дать свое согласие на участие.

Байден рассказал, что лидеры международного сообщества потребовали от него не допустить на выборах главы государства США в 2024 году победы Трампа. По его словам, экс-глава страны вызывает возмущение из-за того, что он "отошел" от НАТО и якобы позволял РФ "делать все, что она хочет".

Трамп, в свою очередь, заявлял, что США столкнутся с "кровавой баней", если он не победит на президентских выборах. Он считает, что страна сейчас переживает упадок, но пообещал, что сможет все изменить и сделать Америку великим государством.