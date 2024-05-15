Байден принял приглашение телеканала CNN на участие в дебатах 27 июня

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что принял от телеканала CNN приглашение на участие в дебатах с бывшим главой государства и своим соперником на предстоящих выборах Дональдом Трампом.

"Я получил и принял приглашение от CNN на дебаты 27 июня", – заявил американский президент на своей странице в социальной сети Х.

Телеканал предложил политикам дебаты, во время которых зрители не будут присутствовать в студии. Известно, что Трамп к настоящему моменту тоже успел дать свое согласие на участие.

Ранее Байден уже заявлял о своей готовности к двум раундам теледебатов в рамках президентской гонки. Трамп тоже обращался к нынешнему американскому лидеру с инициативой об их проведении.

До этого Байден рассказал, что лидеры международного сообщества обратились к нему с требованием не допустить победы Трампа в выборах. Действующий президент подчеркнул, что бывший глава государства вызывает возмущение на международной арене своими действиями и высказываниями. Байден связал это с тем, что Трамп во время своего правления "отошел" от НАТО и якобы давал России возможность "делать все, что она хочет".

В ответ на это экс-президент подчеркнул, что Штаты столкнутся с "кровавой баней", если ему не удастся одержать победу на выборах. По мнению Трампа, в настоящий период США переживают упадок, а изменить ситуацию сумеет только он сам.