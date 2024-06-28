Песков прокомментировал дебаты Трампа и Байдена

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дебаты президента США Джо Байдена с бывшим лидером страны Дональдом Трампом, сообщает RT.

По его словам, у российских властей много вопросов, которые действительно важны именно для России, а эти дебаты не являются событием повестки Москвы.

"Дебаты в Соединенных Штатах к категории главных вопросов повестки дня не относятся никак", – подчеркнул представитель Кремля.

В то же время он заверил, что российская сторона ознакомится с заявлениями, сделанными в ходе предвыборных дебатов в США.

Телеканал CNN ранее заметил, что Байден на дебатах выглядит невыгодно на фоне Трампа. Он постоянно допускал оговорки, путал цифры и факты. Кроме того, у него были заметны последствия недавней простуды в виде кашля и хриплого голоса.

В ходе дебатов оппоненты обменялись оскорблениями. Байден заявил, что Трамп является неудачником и лузером. Экс-президент Штатов назвал Байдена преступником, отметив, что тот рискует стать осужденным уголовником вслед за своим сыном Хантером.

