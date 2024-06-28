Байден и Трамп проведут первые предвыборные дебаты

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Первые предвыборные дебаты между президентом США Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом пройдут в студии телеканала CNN в 21:00 (04:00 по московскому времени 28 июня) и рассчитаны на 90 минут.

Байден и Трамп согласились с несколькими правилами проведения дебатов – микрофоны участников будут выключены до тех пор, пока они не начнут говорить, чтобы они не имели возможности перебивать друг друга. Участникам запрещено приносить с собой заготовленные тексты и другой реквизит, в студии им выдадут блокноты, ручки и бутылку воды.

При этом дебаты пройдут без зрителей и репортеров в студии. Ассоциация журналистов Белого дома запросила у CNN разрешения допустить хотя бы одного представителя прессы.

Байден рассказывал, что лидеры международного сообщества потребовали от него не допустить на выборах главы государства США в 2024 году победы Трампа. По его словам, экс-глава страны вызывает возмущение из-за того, что он "отошел" от НАТО и якобы позволял РФ "делать все, что она хочет".

Трамп, в свою очередь, заявлял, что США столкнутся с "кровавой баней", если он не победит на президентских выборах. Он считает, что страна сейчас переживает упадок, но пообещал, что сможет все изменить и сделать Америку великим государством.