Time: у демократов нет замены для Байдена на предстоящих выборах

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Демократическая партия не знает, кем заменить президента США Джо Байдена на предстоящих выборах. Об этом пишет журнал Time.

В материале уточняется, что даже если Байден сам согласится покинуть президентскую гонку, то демократы окажутся "в еще более затруднительном положении" из-за спешки при выборе нового кандидата. Кроме того, на данный момент у демократической партии нет "явного фаворита". Согласно данным Times, все претенденты демократов, среди которых вице-президент США Камала Харрис и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, уступают бывшему президенту Дональду Трампу.

Журнал подчеркивает, что выступление Байдена на дебатах оказалось настолько провальным, что даже его ближайшие союзники в частном порядке назвали это катастрофой.

Сам Байден собирается участвовать во втором туре дебатов с Трампом в сентябре. По мнению представителей предвыборного штаба демократов, неудачный исход первого тура дебатов не должен лишать президента права баллотироваться на второй срок.

При этом действующий президент США признал свои ошибки на дебатах. Байден подчеркнул, что он уже "немолодой человек" и отметил, что не может ходить так же легко, как раньше, и говорить так же гладко, как раньше.