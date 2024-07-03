Байден объяснил свой провал на дебатах с Трампом поездками за рубеж

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил свое провальное выступление на дебатах со своим предшественником Дональдом Трампом многочисленными зарубежными поездками незадолго до мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

"Я решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене. Это не оправдание, а объяснение", – заявил Байден.

Он добавил, что такое решение было не очень умным, и извинился за неудачное выступление на дебатах.

Дебаты Байдена и Трампа прошли 28 июня. Во время них оппоненты обменялись различными оскорблениями. К примеру, Байден назвал Трампа неудачником и лузером. В ответ на это экс-президент заявил, что нынешний глава Белого дома является преступником и что Байден-старший рискует стать осужденным уголовником подобно его сыну Хантеру.

Спустя некоторое время американские СМИ обратили внимание, что в ходе дебатов Байден выступил в невыгодном свете на фоне Трампа. Так, президент США постоянно допускал оговорки, путал цифры и факты. У него также наблюдались последствия недавней простуды в виде кашля и хриплого голоса.

Позже Байден признал свои неудачи на прошедших дебатах, отметив, что ввиду своего возраста он уже не может говорить так же гладко, как раньше. В Белом доме подчеркнули, что Байден не собирается сниматься с предстоящих выборов после неудачных дебатов.