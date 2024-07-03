Белый дом заявил, что Байден не снимется с выборов после дебатов с Трампом

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Американский президент Джо Байден не собирается сниматься с предстоящих выборов после неудачных дебатов со своим предшественником Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы не говорим, что вопросы после увиденного несправедливы. Это была плохая ночь. Мы предоставляли медицинские заключения о его здоровье ежегодно. Что касается когнитивного теста, его врачи считают, что этого не требуется", – отметила она.

По словам Жан-Пьер, Байден не находился под влиянием препаратов в момент дебатов с Трампом. Вместе с тем она добавила, что глава Белого дома страдал простудой во время выступления, от которой пока еще не вылечился.

Байден все еще способен обеспечивать лидерство Соединенных Штатов на мировой арене, несмотря на свой возраст и состояние, утверждает представитель Белого дома.

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 28 июня. Во время них оппоненты обменялись оскорблениями. Так, Байден назвал Трампа неудачником и лузером. В ответ на это бывший американский лидер заявил, что нынешний президент является преступником, и отметил, что Байден-старший рискует стать осужденным уголовником подобно его сыну Хантеру.

Телеканал CNN спустя некоторое время обратил внимание, что в ходе дебатов Байден выступил в невыгодном свете на фоне Трампа. Действующий президент Штатов постоянно допускал оговорки, путал цифры и факты. Кроме того, у него наблюдались последствия недавней простуды в виде кашля и хриплого голоса.

Сам Байден признал свои неудачи на прошедших дебатах, отметив, что ввиду своего возраста он уже не может говорить так же гладко, как раньше. После его выступления в Нью-Йорке собрались протестующие, которые требовали отставки Байдена.