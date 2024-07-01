Политолог Солонников: Макрон может обернуть ситуацию на выборах в свою сторону

01 июля, 16:57Политика
Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT
Президент Франции Эммануэль Макрон еще имеет шанс изменить ситуацию на парламентских выборах в свою пользу после победы в первом туре правой партии Марин Ле Пен, заявил в беседе с радио КП политолог Дмитрий Солонников.
Эксперт выразил мнение, что решение французского лидера о досрочных выборах в парламент был принято, чтобы объединить Францию против правых сил, как это удавалось сделать ранее.
"У Макрона ситуация не настолько плохая, как предрекали до голосования. Его партия может сформировать совместное с левыми правительство. Тогда со скрипом, с проблемами, но его авантюра удастся", – подчеркнул политолог.
В ходе первого тура парламентских выборов за партию Марин Ле Пен "Национальное объединение" проголосовали 33,4% французов. За левую партию "Новый народный фронт" проголосовали 27,98% избирателей, что позволило ей оказаться на втором месте. На этом фоне коалиция нынешнего президента Франции получила 20,76% голосов.
После оглашения первых результатов парламентских выборов в Париже начались беспорядки. На протяжении нескольких часов они проходили мирно, однако спустя время присоединилась радикально настроенная молодежь. Активисты из движения black bloc стали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки.