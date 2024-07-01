Политолог Солонников: Макрон может обернуть ситуацию на выборах в свою сторону

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Президент Франции Эммануэль Макрон еще имеет шанс изменить ситуацию на парламентских выборах в свою пользу после победы в первом туре правой партии Марин Ле Пен, заявил в беседе с радио КП политолог Дмитрий Солонников.

Эксперт выразил мнение, что решение французского лидера о досрочных выборах в парламент был принято, чтобы объединить Францию против правых сил, как это удавалось сделать ранее.

"У Макрона ситуация не настолько плохая, как предрекали до голосования. Его партия может сформировать совместное с левыми правительство. Тогда со скрипом, с проблемами, но его авантюра удастся", – подчеркнул политолог.

В ходе первого тура парламентских выборов за партию Марин Ле Пен "Национальное объединение" проголосовали 33,4% французов. За левую партию "Новый народный фронт" проголосовали 27,98% избирателей, что позволило ей оказаться на втором месте. На этом фоне коалиция нынешнего президента Франции получила 20,76% голосов.

После оглашения первых результатов парламентских выборов в Париже начались беспорядки. На протяжении нескольких часов они проходили мирно, однако спустя время присоединилась радикально настроенная молодежь. Активисты из движения black bloc стали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки.

