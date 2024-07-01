Песков заявил о подтверждении тенденций в Европе после победы правых во Франции

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Лидерство правых политиков на парламентских выборах во Франции подтвердило те тенденции, которые ранее обозначались в ряде европейских стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно следим за ходом этих выборов", – сказал он.

Также Песков призвал дождаться второго тура, хотя предпочтения французских избирателей уже понятны Кремлю, указал он.

Выборы продемонстрировали дальнейшую поляризацию общества Франции, уверен член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

"Усиление позиции правых и левых, и это становится катастрофой для (президента Франции Эммануэля. – Прим. ред.) Макрона, практически положив конец "макронизму" как явлению", – заявил он в беседе с RT.

Однако эксперт считает, что Макрон останется у власти до конца своего срока, хоть избиратели и вынесли ему "заслуженный приговор". Правая партия "Национальное объединение" получит значительное большинство, однако недостаточное для формирования правительства, считает политолог.

"Есть шанс создания левоцентристского правительства, но нужно учитывать, что Макрон явно будет в меньшинстве. Правительство в любом случае будет оппозиционно ему", – сказал Шаповалов.

Теперь действующего президента Франции ждет сложный период, а саму страну ожидают серьезные потрясения, что уже можно видеть по большим протестам, подчеркнул эксперт. Также он не исключил конфронтацию среди этнической части общества, предположив, что Париж не сможет вскоре создать устойчивую политическую власть, вынужденно тратя силы на внутреннюю борьбу.

В первом туре парламентских выборов во Франции с 33,4% голосов победило "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен. За левую партию "Новый народный фронт" проголосовали 27,98% избирателей, а коалиция Макрона получила 20,76% голосов. После этого в ряде городов страны начались протесты. В частности, радикалы стали бить витрины и поджигать мусорные баки.

