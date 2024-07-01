В Париже начались беспорядки после первого тура парламентских выборов

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В Париже начались беспорядки после оглашения первых результатов парламентских выборов, сообщает РИА Новости.

Ночью радикалы из движения black bloc стали бить витрины кафе и поджигать мусорные баки. К месту проведения манифестации стянули полицейских.

Демонстрация стартовала накануне после 20:00. Несколько часов она проходила мирно. Протестующие скандировали антифашистские лозунги, выражая таким образом недовольство победой правых. Позднее присоединилась радикально настроенная молодежь. Полиция в ответ на ее действия применила слезоточивый газ.

Правая партия "Национальное объединение", которую возглавляет Марин Ле Пен, и союзные силы победили в первом туре парламентских выборов во Франции. При этом президентская коалиция "Вместе за республику" оказалась на третьем месте.

Граждане страны отдали "Национальному объединению" 33,4% голосов. За левую партию "Новый народный фронт" проголосовали 27,98% избирателей, что позволило ей получить второе место первого тура. На этом фоне коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона получила 20,76% голосов.