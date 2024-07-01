Actu Lyon: протестующие начали крушить магазины и жечь мусорные баки в Лионе

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Протесты начались на улицах французского Лиона против результатов первого тура парламентских выборов в стране. Митингующие крушат магазины и жгут мусорные баки, передает новостной портал Actu Lyon.

"Протестующие разгромили магазин Orange в районе Круа-Рус в Лионе. Уровень насилия усиливается", – указано в сообщении.

Сообщается, что протестующие сжигают мусорные баки на улицах города, выстраивают баррикады, взрывают петарды и громят витрины. На улицах квартала работает полиция, однако на данный момент о задержаниях не сообщается.

Демонстранты выступают против победы правой партии "Национальное объединение" на первом туре парламентских выборов Франции.

Ранее пресс-секретарь французской Соцпартии Пьер Жуве заявил, что результаты первого тура парламентских выборов во Франции обернулись тяжелым поражением для французского президента Эммануэля Макрона. Партия крайне правых "Национальное объединение" на выборах лидирует с 34,2% голосов, коалиция левых "Новый народный фронт" набрала 29,1% голосов, а коалиция французского лидера – лишь 21,5% голосов.

Таким образом, коалиция занимает третье место на выборах. Партия Макрона теряет более 160 мест в Нацсобрании, состоящем из 577 депутатов, и может получить от 60 до 90 мест.