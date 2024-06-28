Песков заявил об интересе РФ к исходу парламентских выборов во Франции

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Российские власти следят за ходом и интересуются итогами избирательной кампании во Франции, где состоятся досрочные выборы в местный парламент. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Франция – это одна из крупнейших стран Европы, поэтому исход избирательной кампании представляет для нас интерес", – цитирует его "Газета.ру".

Песков объяснил, что у одних политических сил есть "динамика потери", а у других происходит рост популярности. При этом, заметил он, все это является внутренним делом Парижа.

Партия французского президента Эммануэля Макрона в начале июня заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив "Национальному объединению", неофициальным лидером которого является Марин Ле Пен. После этого Макрон распустил парламент и объявил о досрочных выборах. Ожидается, что первый тур досрочных выборов пройдет 30 июня, а второй – 7 июля.

