Европейская народная партия победила на выборах в Европарламент

Фото: 123RF/mesutdogan

Европейская народная партия, в которую входит действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, победила на выборах в Европарламент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу уходящего состава ЕП Роберту Метсолу.

Так, Европейская народная партия получит 189 мест в парламенте из 720. На втором месте находятся социалисты, которые получат 135 мандатов, на третьем месте – либералы – 80 мандатов, на четвертом – умеренные правые – 72 мандата, на пятом – крайне правые из партии "Идентичность и демократия" – 58 мандатов.

Кроме того, 52 мандата получат зеленые, а еще 98 депутатов не входят в существующие фракции. По словам Метсолы, Европарламент нового состава начнет работу уже во вторник, 11 июня.

Ранее Европейская народная партия поддержала кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на новый срок главы Еврокомиссии. За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовали 400 делегатов, против высказались 89 человек. После одобрения кандидатуры политика она займет пост на период с 2024 по 2029 год.