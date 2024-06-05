Премьер Индии подал в отставку перед формированием правительства

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку после того, как кабинет министров рекомендовал роспуск нижней палаты парламента, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

По закону, президент Индии Драупади Мурму должна принять отставку премьера и его кабинета, а также попросить их продолжить выполнять обязанности до формирования нового правительства.

В Индийской народной партии заявили, что 8 июня Моди собирается принести присягу и в третий раз подряд возглавить кабмин.

4 июня "Национально-демократический альянс", который возглавляет партия Моди, получил парламентское большинство на всеобщих выборах в стране.

В марте Нарендра Моди созвонился с Владимиром Путиным и поздравил его с переизбранием на пост президента Российской Федерации.

Стороны договорились работать вместе над дальнейшим углублением и расширением российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства в предстоящие годы.

