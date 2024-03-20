Премьер Индии позвонил Путину и Зеленскому

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвонился с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом премьер написал в своем аккаунте в соцсети X.

По словам Моди, он поздравил Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации.

"Мы договорились работать вместе над дальнейшим углублением и расширением российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства в предстоящие годы", – уточнил премьер-министр Индии.

Затем премьер созвонился с украинским президентом. В ходе разговора Моди высказал интерес к развитию сотрудничества между Индией и Украиной, а также пообещал оказывать гуманитарную помощь.

Ранее Моди на своей странице в социальной сети уже поздравлял Путина с переизбранием на пост лидера страны.

До этого стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии, председатель Совмина Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд позвонил российскому президенту и поздравил его с победой на выборах. Аналогичное поздравление ранее высказал премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн.

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