Действующий президент Литвы победил на выборах главы государства

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Действующий глава Литвы Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов, набрав 74,43% голосов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные главной избирательной комиссии страны.

Основная соперница Науседы, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, заручилась поддержкой 24,06% голосов. Явка во втором туре выборов составила 49,6%.

Шимоните уже признала свое поражение и поздравила Науседу с его вторым сроком в должности президента. Она добавила, что вернется к работе премьер-министра.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц признался, что желает остаться на занимаемой должности после выборов 2025 года. Также политик заверил, что в ближайшее время правящей в Германии коалиции не грозит распад на почве внутренних разногласий.

До этого венгерский парламент избрал председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока на пост президента республики. Решение было принято в первый день весенней сессии.