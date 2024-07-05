Лейбористская партия победила на выборах в парламент Великобритании

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Оппозиционная Лейбористская партия одержала победу на парламентских выборах в Великобритании. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на промежуточные итоги подсчета голосов.

Лейбористам удалось набрать 326 мест в 650-местной Палате общин. Лидер партии Кир Стармер станет следующим премьер-министром страны.

Пока еще действующий британский премьер Риши Сунак признал победу Лейбористской партии. Он позвонил Стармеру и поздравил его с победой.

"Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя", – добавил Сунак.

Ожидается, что после окончательного подведения итогов выборов король Великобритании Карл III поручит сформировать новое правительство, и лейбористы вернутся к власти спустя 14 лет.

Стармер был избран членом парламента, заручившись поддержкой 18,8 тысячи голосов в округе Holborn&St Pancras.

Кроме того, по итогам выборов глава Минобороны Британии Грант Шаппс потерял место в парламенте страны. Он проиграл своему основному сопернику от партии лейбористов Эндрю Льюину, который набрал почти 20 тысяч голосов.

