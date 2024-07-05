Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 07:07

Политика

Лейбористская партия победила на выборах в парламент Великобритании

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Оппозиционная Лейбористская партия одержала победу на парламентских выборах в Великобритании. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на промежуточные итоги подсчета голосов.

Лейбористам удалось набрать 326 мест в 650-местной Палате общин. Лидер партии Кир Стармер станет следующим премьер-министром страны.

Пока еще действующий британский премьер Риши Сунак признал победу Лейбористской партии. Он позвонил Стармеру и поздравил его с победой.

"Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя", – добавил Сунак.

Ожидается, что после окончательного подведения итогов выборов король Великобритании Карл III поручит сформировать новое правительство, и лейбористы вернутся к власти спустя 14 лет.

Стармер был избран членом парламента, заручившись поддержкой 18,8 тысячи голосов в округе Holborn&St Pancras.

Кроме того, по итогам выборов глава Минобороны Британии Грант Шаппс потерял место в парламенте страны. Он проиграл своему основному сопернику от партии лейбористов Эндрю Льюину, который набрал почти 20 тысяч голосов.

Читайте также


политиказа рубежом
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика