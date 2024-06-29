IRNA: МВД Ирана объявило о проведении второго тура президентских выборов 5 июля

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Ни один из кандидатов на внеочередных президентских выборах в Иране не набрал 50% голосов избирателей, сообщил представитель избирательной комиссии страны Мохсен Эслами, которого цитирует агентство IRNA.

Это значит, что 5 июля состоится второй тур выборов президента.

После подсчета 24,5 миллиона голосов на всех участках Пезешкиан набрал 10,4 миллиона, а представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Джалили – 9,5 миллиона.

Досрочные выборы в стране организовали после гибели бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.

Жертвами стали 8 человек. Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в городе Мешхед.

