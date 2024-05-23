В Иране прошла церемония погребения погибшего президента Раиси

Фото: ТАСС/Zuma

Погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в городе Мешхед, сообщает Associated Press.

По информации журналистов, Мешхед является родиной покойного главы страны. Гроб поместили в храме, где захоронен восьмой имам шиитов Али ар-Рида. Во время погребения с политиком прощались сотни тысяч людей в траурных одеждах, добавили в издании.

Вертолет с иранским президентом совершил аварийную посадку в горах на северо-западе страны вечером 19 мая. Спасатели смогли обнаружить борт лишь утром 20 мая, вертолет полностью сгорел. Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД Хосейна Амира Абдоллахиана. В связи с произошедшем в стране был объявлен пятидневный траур.

Церемония прощания с президентом шла несколько дней в разных частях государства. Исполнять обязанности президента Ирана до следующих выборов, которые назначены на 28 июня, будет Мохаммад Мохбер.