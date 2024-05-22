Блинкен: жители Ирана выиграли от гибели президента Раиси

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что народ Ирана и мир в целом выиграли от гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Об этом пишет РИА Новости.

"Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше", – заявил Блинкен.

Таким образом он ответил на вопрос американского сенатора Теда Круза о том, "стал ли мир лучше" после гибели Раиси. Блинкен также добавил, что Вашингтон не оплакивает смерть Раиси и не стал бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем.

Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели смогли обнаружить его лишь утром 20 мая, однако в результате крушения транспорт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД Ирана. Из-за этого в стране объявили пятидневный траур. Церемония прощания с погибшими началась 21 мая. Исполнять обязанности президента Ирана до следующих выборов, которые назначены на 28 июня, будет Мохаммад Мохбер.