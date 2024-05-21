Путин заявил, что РФ готова оказать Ирану экспертную помощь в расследовании авиакатастрофы

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Россия готова оказать экспертную помощь Ирану в выявлении причин катастрофы, в ходе которой погиб президент Эбрахим Раиси. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который отправляется в Тегеран 22 мая, чтобы принять участие в церемонии прощания с погибшим иранским лидером.

"Гибель Раиси – большая потеря, это был человек слова, с которым можно было уверенно работать. <...> Если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы", – сказал Путин.

Глава России также попросил Володина передать руководству Ирана слова соболезнования и свои надежды на продолжение развития российско-иранских отношений в прежнем ключе. Помимо этого, Путин добавил, что сбоев и перерывов в работе органов власти быть не должно, особенно в сегодняшних условиях.

"Формирование органов власти, исполнительных органов власти, прежде всего правительства РФ после выборов президента – это очень важный этап в работе Государственной думы <...>. Вообще в обычном режиме не должно быть, а в условиях сегодняшнего дня это тем более важно", – заключил президент России.

Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели смогли обнаружить его лишь утром 20 мая, однако в результате крушения транспорт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД Ирана. Из-за этого в стране объявили пятидневный траур. Церемония прощания с погибшими началась 21 мая. Исполнять обязанности президента Ирана до следующих выборов, которые назначены на 28 июня, будет Мохаммад Мохбер.