Turkiye: вертолет президента Ирана был оснащен навигацией и сигнализацией

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Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси был оснащен необходимыми средствами навигации и сигнализации. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на газету Turkiye.

По информации издания, воздушное судно было оснащено системой, обеспечивающей бесперебойную передачу сигнала в течение 72 часов. Несмотря на это, обнаружить место катастрофы сразу не удалось, говорится в публикации.

Согласно сведениям журналистов, воздушным судном управляли летчики армии, хотя раньше это делали летчики Корпуса стражей исламской революции. Кроме того, в последний момент в список пассажиров вертолета добавили министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна и других людей, которые изначально должны были лететь из Азербайджана на втором вертолете, утверждает газета со ссылкой на источник.

О крушении воздушного судна стало известно вечером 19 мая. Спасатели смогли найти вертолет лишь утром 20 мая. В результате крушения борт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее восьми человек, включая самого Раиси и главу МИД Ирана. В связи со случившимся в стране объявили пятидневный траур, президента похоронят 23 мая.

Выборы президента назначены на 28 июня. По словам пресс-секретаря избирательного штаба республики Мохсена Эслами, эту дату можно считать днем 14-х в истории Ирана выборов главы государства.

