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Выборы президента Ирана назначены на 28 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь избирательного штаба республики Мохсен Эслами, передает РИА Новости.

По его словам, эту дату можно считать днем 14-х в истории Ирана выборов президента.

Внеочередные президентские выборы в Иране пройдут в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси при крушении его вертолета 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан.

Спасатели смогли найти воздушное судно лишь утром 20 мая. В результате крушения борт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее восьми человек, включая самого Раиси и главу МИД Ирана. В связи с происшествием в стране объявили пятидневный траур, церемония похорон президента пройдет 21 мая.

Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери поручил комиссии расследовать причины крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Комиссию возглавил генерал-майор Али Абдаллахи. В состав последней войдут как военные, так и технические эксперты.

Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.