Генштаб ВС Ирана поручил расследовать причины крушения вертолета Раиси

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Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери поручил комиссии расследовать причины крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщает телеканал IRIB.

Как указали журналисты, комиссию возглавил генерал-майор Али Абдаллахи. В состав последней войдут как военные, так и технические эксперты.

Вертолет с иранским президентом на борту совершил аварийную посадку в горах на северо-западе страны вечером 19 мая. Спасатели смогли обнаружить воздушное судно лишь утром 20 мая, однако в результате крушения транспорт полностью сгорел. По данным местных СМИ, причиной аварии могла послужить техническая неисправность.

Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД государства. В связи с произошедшим в стране объявили пятидневный траур, церемония похорон президента пройдет 21 мая.

