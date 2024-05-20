Белый дом не увидел признаков иностранного вмешательства в крушении вертолета Раиси

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В Белом доме заявили, что не видят признаков иностранного вмешательства в истории с крушением вертолета иранского президента Эбрахима Раиси, сообщает телеканал NBC News.

В администрации президента США также назвали нелепыми звучащие из Ирана обвинения в том, что Вашингтон косвенно причастен к гибели Раиси.

Американский чиновник подчеркнул, что доказательств преступных действий в крушении вертолета не наблюдается. Он также не думает, что смерть президента Ирана приведет к каким-либо радикальным переменам в отношениях между двумя странами.

Вертолет иранского президента совершил аварийную посадку в горах на северо-западе страны вечером 19 мая. Спасатели смогли найти воздушное судно лишь утром 20 мая. В результате крушения борт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее восьми человек, включая самого Раиси и главу МИД Ирана. В связи с происшествием в стране объявили пятидневный траур, церемония похорон президента пройдет 21 мая.

Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

