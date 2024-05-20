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20 мая, 15:04

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IRNA: крушение вертолета главы Ирана случилось из-за технической неисправности

Крушение вертолета главы Ирана могло случиться из-за технической неисправности

Фото: ТАСС/АР/Azin Haghighi

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси упал из-за технической неисправности, об этом говорится в публикации агентства IRNA.

"Раиси погиб в воскресенье (19 мая 2024 года. – Прим. ред.) в результате крушения вертолета, произошедшего из-за технической неисправности", – указывается в сообщении.

Вертолет, который перевозил иранского президента, совершил аварийную посадку в горах на северо-западе страны вечером 19 мая. Спасатели смогли обнаружить воздушное судно лишь утром 20 мая, в результате крушения борт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД государства. В связи с произошедшей трагедией в стране объявили пятидневный траур, церемония похорон президента пройдет 21 мая.

Причиной крушения вертолета в Иране могли стать плохие метеоусловия

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Сюжет: Крушение вертолета президента Ирана
происшествияза рубежом
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