20 мая, 15:17Происшествия
Шойгу заявил о готовности оказать помощь в установлении причин крушения вертолета Раиси
Фото: ТАСС/EPA/AZIN HAGHIGHI/MOJ NEWS
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу выразил в телеграмме готовность оказать необходимое содействие в выявлении причин крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Также Шойгу выразил искренние соболезнования в связи с гибелью иранского лидера.
"Скорбим об этой невосполнимой утрате вместе с иранским народом. Убежден, что его дело будет продолжено, а память о нем сохранится на века", – передает РИА Новости текст телеграммы.
Вертолет иранского президента совершил аварийную посадку в горах на северо-западе страны вечером 19 мая. Спасатели смогли найти воздушное судно лишь утром 20 мая. В результате крушения борт полностью сгорел.
Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД Ирана. В связи с происшествием в стране объявили пятидневный траур, церемония похорон президента пройдет 21 мая.
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