Шойгу заявил о готовности оказать помощь в установлении причин крушения вертолета Раиси

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Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу выразил в телеграмме готовность оказать необходимое содействие в выявлении причин крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Также Шойгу выразил искренние соболезнования в связи с гибелью иранского лидера.

"Скорбим об этой невосполнимой утрате вместе с иранским народом. Убежден, что его дело будет продолжено, а память о нем сохранится на века", – передает РИА Новости текст телеграммы.

Вертолет иранского президента совершил аварийную посадку в горах на северо-западе страны вечером 19 мая. Спасатели смогли найти воздушное судно лишь утром 20 мая. В результате крушения борт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД Ирана. В связи с происшествием в стране объявили пятидневный траур, церемония похорон президента пройдет 21 мая.

