Похороны Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде

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Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны. Об этом сообщил вице-президент республики Мохсен Мансури в эфире телеканала IRIB.

Мансури отметил, что церемония пройдет в мавзолее имама Резы.

По данным телеканала, Мешхед – это центр паломничества и одна из главных святынь шиитов. Кроме того, Мансури назначен главой комитета по организации похорон погибших при крушении президентского вертолета.

Вертолет иранского президента совершил аварийную посадку в горах на северо-западе страны вечером 19 мая. Спасатели смогли найти воздушное судно лишь утром 20 мая. В результате крушения борт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее восьми человек, включая самого Раиси и главу МИД Ирана. В связи с происшествием в стране объявили пятидневный траур.

Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

