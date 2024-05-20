Госдеп США: Иран сам виноват в том, что использовал старый вертолет

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Власти Ирана сами виноваты в том, что использовали 45-летний вертолет американского производства для перевозки президента страны Эбрахима Раиси в плохих метеоусловиях. Об этом сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

"Прежде всего мы вообще не собираемся извиняться за наш санкционный режим", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, власти государства продолжат "в полной мере" соблюдать ограничения, включая санкции против воздушных судов, которые использует иранское правительство.

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон никак не причастен к крушению вертолета. При этом шеф Пентагона отказался строить догадки о том, будет ли Тегеран обвинять в случившемся Израиль.

"Они должны провести расследование, чтобы установить причину крушения", – заявил он.

При этом госсекретарь Энтони Блинкен указал, что США отвергают решение прокурора Международного уголовного суда Карима Хана выдать ордер на арест представителей палестинского движения ХАМАС и Израиля.

"Это позорно. ХАМАС – жестокая террористическая организация, устроившая самую жестокую резню евреев со времен Холокоста и до сих пор удерживающая в заложниках десятки невинных людей, включая американцев", – напомнил он.

В его заявлении также говорится, что решение прокурора не приносит пользы, зато может поставить под угрозу возможное соглашение о прекращении огня в обмен на гуманитарную помощь и освобождение заложников.

Вертолет, который перевозил иранского президента, совершил аварийную посадку в горах на северо-западе страны вечером 19 мая. Спасатели смогли обнаружить воздушное судно лишь утром 20 мая, в результате крушения борт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД государства. В связи с произошедшей трагедией в стране объявили пятидневный траур, церемония похорон президента пройдет 23 мая в его родном городе Мешхед.

Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Сама процедура выбора нового лидера государства назначена на 28 июня.

