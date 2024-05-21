Politico: власти США опасаются, что Иран обвинит их в гибели Раиси

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Администрация президента США Джо Байдена опасается того, что власти Ирана могут обвинить Вашингтон или Израиль в причастности к крушению вертолета, на котором перевозился президент исламской страны Эбрахим Раиси. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Белый дом внимательно следит за реакцией Ирана и рассчитывает на сохранение регионального статус-кво.

Одновременно с этим в Вашингтоне опасаются, что гипотетические обвинения приведут к эскалации напряженности в отношениях с Израилем. По мнению властей США, в обозримом будущем в политике Тегерана вряд ли произойдут какие-либо изменения.

В статье также говорится, что 19 мая американская администрация с тревогой следила за поисково-спасательной операцией, размышляя о том, как крушение вертолета может изменить ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что власти Ирана сами виноваты в том, что использовали 45-летний вертолет американского производства для перевозки Раиси в плохих метеоусловиях.

По его словам, власти государства продолжат "в полной мере" соблюдать ограничения, включая санкции против воздушных судов, которые использует иранское правительство.

Вертолет с иранским президентом на борту совершил аварийную посадку в горах на северо-западе страны вечером 19 мая. Спасатели смогли обнаружить воздушное судно лишь утром 20 мая, однако в результате крушения транспорт полностью сгорел. По данным местных СМИ, причиной аварии могла послужить техническая неисправность.

Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД государства. В связи с произошедшим в стране объявили пятидневный траур.

Внеочередные президентские выборы в Иране назначены на 28 июня. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.