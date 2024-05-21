Песков заявил, что РФ на церемонии прощания с Раиси представит Володин

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Российскую делегацию на церемонии прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил "Интерфаксу".

Политик напомнил, что церемония прощания с Раиси назначена на 21 мая. В этот же день туда и направится Володин, сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь уточнил, что Владимир Путин на похороны иранского президента не приедет, так как мероприятие не подразумевает международного участия.

Вертолет Раиси совершил жесткую посадку вечером 19 мая. Спасатели обнаружили борт утром 20 мая – он полностью сгорел. Погибшими числятся не меньше восьми человек, в том числе Раиси и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Из-за случившегося в стране объявили пятидневный траур, Раиси похоронят 23 мая в Мешхеде. Выборы президента назначены на 28 июня.