21 мая, 12:30Происшествия
Песков заявил, что Путин не поедет на похороны Раиси
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Владимир Путин не поедет на похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, которого не стало в результате крушения вертолета. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
На похоронах не предполагается международного участия, пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря Путина.
О падении вертолета Раиси стало известно 19 мая. Спасатели обнаружили борт утром 20 мая. В результате крушения воздушное судно полностью сгорело.
Погибшими считаются не менее восьми человек, включая самого президента и главу МИД Ирана. Ввиду случившегося в стране объявлен пятидневный траур, Раиси похоронят 23 мая в Мешхеде. Выборы президента назначены на 28 июня.
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