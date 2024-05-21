Песков заявил, что Путин не поедет на похороны Раиси

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владимир Путин не поедет на похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, которого не стало в результате крушения вертолета. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

На похоронах не предполагается международного участия, пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря Путина.

О падении вертолета Раиси стало известно 19 мая. Спасатели обнаружили борт утром 20 мая. В результате крушения воздушное судно полностью сгорело.

Погибшими считаются не менее восьми человек, включая самого президента и главу МИД Ирана. Ввиду случившегося в стране объявлен пятидневный траур, Раиси похоронят 23 мая в Мешхеде. Выборы президента назначены на 28 июня.