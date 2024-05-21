Türkiye: глава МИД Ирана не должен был лететь с Раиси

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не должен был лететь на вертолете президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye со ссылкой на представителей иранских спецслужб.

По данным СМИ, глава МИД Ирана, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети и аятолла провинции Тебриз Али Хашим сели на борт в последний момент. Воздушное судно было оснащено геотрекерами, им управляли опытные военные летчики, написали журналисты.

В свою очередь, политолог Дмитрий Дробницкий в эфире радио КП заявил, что Ирану невыгодна конфронтация с Израилем или США после гибели Раиси. Он считает, что ситуация в стране непростая, поэтому эскалация конфликта Ирану не нужна.

"С точки зрения Тегерана идет все сложно, но более-менее в правильном направлении. Добавить в эту ситуацию, так сказать, неопределенности и "жесткача" не в интересах Тегерана, вне зависимости от того, какая из политических группировок там сейчас поставит своего президента", – прокомментировал Дробницкий.

О крушении вертолета иранского президента стало известно 19 мая. Спасатели обнаружили борт утром 20 мая – он полностью сгорел. Погибшими числятся не меньше восьми человек, включая Раиси и Абдоллахияна.

Из-за случившегося в стране объявлен пятидневный траур, Раиси похоронят 23 мая в Мешхеде. Владимир Путин на похороны не поедет, поскольку там не предполагается международное участие, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.