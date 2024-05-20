Глава Минтранса Турции: система сигнализации у вертолета Раиси была отключена

Фото: depositphotos/imaginative

Глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу не исключил, что у потерпевшего крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси была отключена система подачи сигналов о полете, сообщает ТАСС.

По его словам, район, в котором упал вертолет, находится в зоне ответственности морского и воздушного поисково-спасательного центра Турции, поэтому турецкая сторона отслеживает сигналы со всех воздушных и морских транспортных средств в регионе.

"В первую очередь мы следили за тем, подавал ли вертолет сигналы. Мы сразу же связались с иранской стороной, но, к сожалению, определили, что сигнальная система либо была отключена, либо вертолет не был оснащен такой системой", – заявил министр.

Он рассказал, что Турция помогала Ирану в поисках вертолета по линии Минтранса и Минобороны. Место же падения вертолета обнаружил направленный Турцией в район катастрофы беспилотник Ak nc.

Вертолет иранского президента совершил аварийную посадку в горах на северо-западе страны вечером 19 мая. Спасатели смогли найти воздушное судно лишь утром 20 мая. В результате крушения борт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее восьми человек, включая самого Раиси и главу МИД Ирана. В связи с происшествием в стране объявили пятидневный траур, церемония похорон президента пройдет 21 мая.

Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери поручил комиссии расследовать причины крушения вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Комиссию возглавил генерал-майор Али Абдаллахи. В состав последней войдут как военные, так и технические эксперты.

Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.