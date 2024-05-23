Генштаб ВС Ирана раскрыл предварительные итоги расследования ЧП с вертолетом Раиси

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Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные результаты расследования крушения вертолета, перевозившего президента страны Эбрахима Раиси. Текст заявления ведомства приводит издание Tasnim.

Отмечается, что после взлета, за пару минут до крушения, вертолет двигался по запланированному маршруту и не отклонялся от заданной траектории полета.

Генштаб также установил, что на потерпевшем крушение вертолете не обнаружено следов пуль или каких-либо подобных повреждений. Возгорание вертолета произошло только после столкновения с поверхностью горы.

При этом уточняется, что пилот разбившегося воздушного судна после аварии смог связаться с пилотами двух других вертолетов, перевозивших остальных членов делегации президента.

В заявлении военных говорится, что поиски вертолета Раиси растянулись на всю ночь из-за тупана, холода и сложности рельефа. При этом, как заявляется, место крушения нашел именно иранский беспилотник.

Ранее сообщалось, что Эбрахима Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в городе Мешхед. Мешхед является родиной покойного главы страны. Гроб поместили в храме, где захоронен восьмой имам шиитов Али ар-Рида. Во время погребения с политиком прощались сотни тысяч людей в траурных одеждах.

Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Спасатели смогли обнаружить его лишь утром 20 мая, однако в результате крушения транспорт полностью сгорел.

Жертвами стали не менее 8 человек, включая Раиси и главу МИД Ирана. Из-за этого в стране объявили пятидневный траур. Исполнять обязанности президента Ирана до следующих выборов, которые назначены на 28 июня, будет Мохаммад Мохбер.