Володин передал Ирану послание Путина

Фото: телеграм-канал "Государственная Дума"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который прибыл в Иран на церемонию прощания с погибшим президентом страны Эбрахимом Раиси, передал послание Владимира Путина. Об этом сообщается в телеграм-канале ГД.

В нем, в частности, говорится, что Россия убеждена, что Исламская Республика преодолеет все испытания и продолжит движение по пути укрепления суверенитета.

"Россия скорбит вместе с Ираном. Мы сохраним светлую память о президенте Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте своей страны и настоящем друге", – говорится также в послании.

Вертолет Раиси совершил жесткую посадку вечером 19 мая. Спасатели обнаружили борт утром 20 мая – он полностью сгорел.

Жертвами стали 8 человек, включая Раиси и главу МИД Ирана. Из-за случившегося в стране объявили пятидневный траур.

Раиси похоронят 23 мая в Мешхеде. Выборы президента назначены на 28 июня.

