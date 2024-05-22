22 мая, 16:54Политика
Володин передал Ирану послание Путина
Фото: телеграм-канал "Государственная Дума"
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который прибыл в Иран на церемонию прощания с погибшим президентом страны Эбрахимом Раиси, передал послание Владимира Путина. Об этом сообщается в телеграм-канале ГД.
В нем, в частности, говорится, что Россия убеждена, что Исламская Республика преодолеет все испытания и продолжит движение по пути укрепления суверенитета.
"Россия скорбит вместе с Ираном. Мы сохраним светлую память о президенте Раиси как о выдающемся политике, истинном патриоте своей страны и настоящем друге", – говорится также в послании.
Вертолет Раиси совершил жесткую посадку вечером 19 мая. Спасатели обнаружили борт утром 20 мая – он полностью сгорел.
Жертвами стали 8 человек, включая Раиси и главу МИД Ирана. Из-за случившегося в стране объявили пятидневный траур.
Раиси похоронят 23 мая в Мешхеде. Выборы президента назначены на 28 июня.
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