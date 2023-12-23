Борис Джонсон назвал "бандитом" главного мышелова на Даунинг-стрит

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос читателей Daily Mail о настоящем характере главного мышелова в канцелярии премьер-министра – кота Ларри. Экс-премьер называл его бандитом.

Как сообщил Джонсон, его пес Дилин несколько раз пробирался в логово Ларри и ел его еду, когда кота не было.

"Расправа была ужасающей. Бедный пес был сильно изранен. На самом деле он так испугался Ларри, что отказывался заходить в прихожую Даунинг-стрит, 10, или в коридор, ведущий в кабинет министров – везде, где мог бы столкнуться с Катзиллой", – рассказал британский премьер.

После этого Борис Джонсон назвал главного мышелова бандитом.

Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он успел поработать главным мышеловом при пяти премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй, Борисе Джонсоне, Лиз Трасс и сейчас » при Риши Сунаке.

Ранее газета The Sun сообщала, что коту Ларри нездоровится. Сейчас коту 16 лет. Чиновники уже готовятся к скорой кончине главного мышелова и решают, как сообщить об этом британцам. Скорее всего, новость выложат в социальных сетях.