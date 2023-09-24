Главному мышелову на Даунинг-стрит коту Ларри нездоровится

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Главному мышелову британских премьер-министров коту Ларри нездоровится. Об этом сообщает газета Sun со ссылкой на источники.

"Горячо любимому главному мышелову Даунинг-стрит уже некоторое время нездоровится", – говорится в сообщении издания.

Сейчас коту Ларри 16 лет. Он служит в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит с 2011 года. За это время сменилось несколько премьер-министров: Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак.

Сообщается, что сейчас чиновники решают, как сообщить британцам, о кончине главного мышелова. Скорее всего, новость выложат в социальных сетях.

"Ларри очень любят не только на Даунинг-стрит, но и во всей стране. Никто не хочет думать о худшем, но, к сожалению, мы должны подготовиться к этому", – сказал правительственный источник газете.

Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.

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