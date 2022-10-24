Кот Ларри прокомментировал назначение Риши Сунака на пост премьера Британии

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Кот Ларри с Даунинг-стрит прокомментировал новость о том, что пост нового премьер-министра Великобритании займет Риши Сунак. Этой теме он посвятил свой пост в Twitter.

"Риши Сунак становится премьер-министром. Его семья при деньгах, так что икра и омары в меню для меня с завтрашнего дня", – написал кот.

Ранее Ларри заявил, что Карл III попросил его занять пост премьера после ухода в отставку Лиз Трасс, "потому что этот абсурд продолжается уже достаточно долго".

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об уходе в отставку. Сообщалось, что выборы нового главы проведут до 28 октября. Если все пойдет без ошибок, то нового председателя назначат уже 31 октября.

Единственным кандидатом на пост премьер-министра остался экс-министр финансов Риши Сунак. Его соперница лидер Палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов.

Таким образом, Сунак автоматически становится новым премьером страны. Теперь королю Карлу III предстоит утвердить его в должности.

42-летний Риши Сунак станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения.



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