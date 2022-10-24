16:10Политика
Новым премьером Великобритании станет Риши Сунак
Фото: ТАСС/Zuma
Экс-министр финансов Риши Сунак остался единственным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании.
Его соперница лидер Палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов. Таким образом, Сунак автоматически становится новым премьером страны. Теперь королю Карлу III предстоит утвердить его в должности.
"Риши получает мою полную поддержку. Я горжусь нашей кампанией и благодарна всем в нашей партии, кто поддержал меня", – заявила Мордонт в своем Twitter.
Кандидатам для участия в выборах нужно было заручиться поддержкой не менее 100 членов парламента от консерваторов. Если только одному кандидату удается заручиться этой поддержкой, он автоматически становится лидером Консервативной партии и премьером Британии.
42-летний Риши Сунак станет самым молодым премьером Британии с 1812 года и первым премьер-министром индийского происхождения. Он стал одним из первых министров, с которого началась череда отставок в кабинете Бориса Джонсона.
20 октября Лиз Трасс заявила, что покидает пост премьер-министра Великобритании. Она пробыла на должности 44 дня. Такое решение политик объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.
Сообщалось, что выборы нового главы проведут до 28 октября. Если все пойдет без ошибок, то нового председателя могут назначить уже 31 октября.
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