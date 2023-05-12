МЧС РФ сформировало первый кошачий отряд

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

МЧС России создало первый кошачий отряд "Семенычи" в память о коте-пожарном Семене. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Согласно информации, в отряд включили животных из пожарных частей Москвы, Смоленской, Курской, Архангельской, Вологодской областей и Республики Коми.

"Кошки считаются символом домашнего тепла и уюта, а для огнеборцев – настоящими пушистыми талисманами", – подчеркнуло ведомство.

Министерство указало, что в задачи кошек входят охрана инвентаря от грызунов и помощь в снятии напряжения у сотрудников экстренных служб.

"Утром они выходят вместе с пожарными на построение, где некоторые даже предсказывают будущее: если кот спит, значит смена пройдет спокойно", – добавило МЧС.

Ранее сообщалось, что самый старый кот России по кличке Дашун умер 28 марта в Тюмени. Ему было 26 лет. Сиамский кот был внесен в Книгу рекордов России в категории "Наибольший возраст сиамской кошки".

Питомец находился под присмотром ветеринарных врачей из-за мочекаменной болезни, а в последнюю неделю своей жизни сильно похудел, сообщила хозяйка кота.

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