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Москва 24

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Общество

17:45

Дрессировщик Куклачев развеял главный миф о кошках

обществоживотныеэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Утверждение о том, что кошка ни за что не может ужиться с собакой, – миф. Об этом Москве 24 рассказал художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев.

8 августа ежегодно отмечается Всемирный день кошек. Дата была учреждена, чтобы не только отблагодарить полосатых за их заслуги, но и привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

Когда люди говорят: "Живут как кошка с собакой" – это большая ошибка. На самом деле кошка с собакой в одном доме очень дружно живут и быстро находят общий язык. Могут пошипеть друг на друга лишь первое время, буквально день-два.
Юрий Куклачев
художественный руководитель Театра кошек

Животные подружатся быстрее, если кошку привести в дом, где уже живет собака, добавил дрессировщик. Последние гораздо спокойнее воспринимают нового жильца, чем в обратном случае, уточнил он.

При покупке кошки не стоит ориентироваться на ее породу, продолжает Куклачев.

Ищите не породу красивую, вы же не брошь для костюма берете. Кошка – это член семьи, поэтому ищите по глазам. То животное, которое на вас посмотрело, потянулось, возьмите его. У вас дома будет член семьи.
Юрий Куклачев
художественный руководитель Театра кошек

Для того чтобы выстроить идеальные отношения с кошкой, желательно брать ее в более раннем возрасте, говорит дрессировщик. По словам Куклачева, первым делом следует приучить котенка к лотку. Также новому питомцу стоит приобрести игрушки. "Чтобы животное не стало царапать вам мебель, поставьте в комнате чесальное дерево", – советует он.

Куклачев добавил, что кошки способны оказывать положительное воздействие на людей. "У владельцев кошек нормализуется давление. В Англии в домах престарелых специально содержат кошек, которые снимают стресс", – отметил дрессировщик.

Ранее специалисты предупредили о положительных и негативных сторонах совместного сна с кошкой. Среди последних, в частности, отмечается потенциальный риск развития аллергии. Что касается плюсов, то мурлыканье полосатых оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему, настраивая хозяина на отдых.

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Носатов Иван

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