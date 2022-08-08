Дрессировщик Куклачев развеял главный миф о кошках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Утверждение о том, что кошка ни за что не может ужиться с собакой, – миф. Об этом Москве 24 рассказал художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев.

8 августа ежегодно отмечается Всемирный день кошек. Дата была учреждена, чтобы не только отблагодарить полосатых за их заслуги, но и привлечь внимание к проблеме бездомных животных.





Юрий Куклачев художественный руководитель Театра кошек Когда люди говорят: "Живут как кошка с собакой" – это большая ошибка. На самом деле кошка с собакой в одном доме очень дружно живут и быстро находят общий язык. Могут пошипеть друг на друга лишь первое время, буквально день-два.

Животные подружатся быстрее, если кошку привести в дом, где уже живет собака, добавил дрессировщик. Последние гораздо спокойнее воспринимают нового жильца, чем в обратном случае, уточнил он.

При покупке кошки не стоит ориентироваться на ее породу, продолжает Куклачев.





Юрий Куклачев художественный руководитель Театра кошек Ищите не породу красивую, вы же не брошь для костюма берете. Кошка – это член семьи, поэтому ищите по глазам. То животное, которое на вас посмотрело, потянулось, возьмите его. У вас дома будет член семьи.

Для того чтобы выстроить идеальные отношения с кошкой, желательно брать ее в более раннем возрасте, говорит дрессировщик. По словам Куклачева, первым делом следует приучить котенка к лотку. Также новому питомцу стоит приобрести игрушки. "Чтобы животное не стало царапать вам мебель, поставьте в комнате чесальное дерево", – советует он.

Куклачев добавил, что кошки способны оказывать положительное воздействие на людей. "У владельцев кошек нормализуется давление. В Англии в домах престарелых специально содержат кошек, которые снимают стресс", – отметил дрессировщик.

Ранее специалисты предупредили о положительных и негативных сторонах совместного сна с кошкой. Среди последних, в частности, отмечается потенциальный риск развития аллергии. Что касается плюсов, то мурлыканье полосатых оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему, настраивая хозяина на отдых.

