Хозяйка гигантского мейн-куна из Старого Оскола рассказала о собачьих привычках кота

В Instagram появилась новая звезда – белоснежный кот весом в 12,5 килограмма и повадками как у собаки. Фотографии живущего в Старом Осколе мейн-куна по кличке Кефир удивят любого: питомец едва ли помещается на руках своей хозяйки, любит ужинать за семейным столом и спать в хозяйской кровати. Москва 24 поговорила с Юлией Мининой о том, как кот стал популярным в социальной сети и как он появился в их семье.



Незапланированно большой кот

Кефир появился в семье Мининых почти два года назад. В беседе с Москвой 24 хозяйка кота Юлия ласково назвала его малышом, ведь ему только год и 11 месяцев, однако на вид мейн-кун скорее походит на взрослую собаку, с которой его, кстати, часто и путают.

В начале пандемии коронавируса, в марте 2020 года, когда в России ввели режим самоизоляции, семья Мининых из Старого Оскола впервые задумалась о том, чтобы завести домашнего питомца.

"Мы просто сидели дома, смотрели передачу про животных, и я предложила завести кота. У нас никогда не было животных, поэтому дети были счастливы моему предложению, и мы начали смотреть объявления", – вспоминает Юлия.

Открыв предложения о продаже котят в ближайших питомниках, Минины совершенно случайно наткнулись на белого котенка породы мейн-кун. По словам Юлии, заводчица предупреждала, что у него крупные родители, но представить такие габариты семья никак не могла. "Мы не рассчитывали, что он будет таким большим, просто хотели хорошенького котенка", – рассказывает она.

У породы мейн-кун есть особенность – их отрывают от кормления не через месяц, как других котят, а через три. Поэтому семья выждала положенный срок и только тогда поехала забирать котенка в Белгород. "Когда я его первый раз увидела такого маленького, тощенького, прямо расстроилась, думала, мы будем его откармливать. А оказалось, что у него действительно хорошие гены", – смеется Юлия.

Имя домашнему питомцу придумали дочки Мининых, несмотря на доводы матери найти более подходящую кличку.

"Это дети мои дали ему такое смешное имя – я тут ни при чем. Отговаривала очень сильно. Говорю, ну как так, такой красивый и статный кот будет Кефиром? Но дети уперлись, хотим Кефир. Пришлось согласиться", – говорит хозяйка.



Брутальный, но скромный

Когда Минины покупали котенка, у питомника было условие, что его берут не для разведения или участия в каких-то конкурсах. "На что я сразу сказала, что не любитель таких выставок, показов. У меня и времени нет", – пояснила Юлия.

Даже когда кот вырос, в семье и не думали нигде его выставлять, но слава обрушилась, как это обычно бывает, абсолютно неожиданно.





Юлия Минина хозяйка кота Кефира Все получилось совершенно случайно для меня. Когда в конце прошлого года у меня был открыт аккаунт в Instagram, крупное сообщество про животных скопировало одну из моих фотографий с котом, где я его держу на руках. И так получилось, что, можно сказать, в один день я и Кефир стали знаменитыми.

В начале января 2022 года у Юлии насчитывалось около 400 подписчиков, среди которых были в основном родные и знакомые. Но менее чем за месяц их количество увеличилось до 38 тысяч.

По словам Юлии, к ней начали стремительно добавляться и писать пользователи соцсети. В частности, некоторые люди не поверили, что, имея в доме такого кота, хозяйка выложила только две фотографии. "Начали мне писать, что это неправда, что его не существует, что это какой-то фейк, мягкая игрушка", – рассказывает Юлия.

В итоге по просьбе подписчиков она стала добавлять фотографии кота, а также завела ему TikTok, где уже около 5 тысяч фолловеров. "Честно сказать, даже подумать не могла, что так это все завернется и закрутится. В TikTok я решила только кота снимать, делать смешные ролики, делиться его жизнью", – поясняет хозяйка Кефира.

Среди приятных слов и пожеланий, которые адресуют Юлии и ее коту, часто встречаются и просьбы увидеть питомца вживую, сфотографироваться с ним, но к такому Минины пока не готовы. К тому же, по словам хозяйки, Кефир очень боится посторонних.





Юлия Минина хозяйка кота Кефира Он же как ребенок, когда не понимает, что происходит вокруг, сразу пугается. Он внешне такой брутальный, а на самом деле очень скромный.

Помимо поклонников, семье часто пишут фотографы и рекламодатели, предлагая сотрудничество. Но Юлия пока не хочет подвергать питомца такому стрессу.

"Это все, конечно, интересно, но я пока не знаю, как это все будет выглядеть. Потому что ему крайне сложно с чужими людьми находиться. Животное не заставишь расслабиться, сесть красиво. Он очень своеобразный и своенравный", – делится она.

При этом Юлия отмечает, что у Кефира есть все данные, чтобы выгодно подать товар. "С его внешностью, конечно, можно очень классно и эффектно прорекламировать любой товар. И я, наверное, рассмотрю позже некоторые предложения", – отметила она.

Помимо коммерческих предложений, кот регулярно получает абсолютно безвозмездные подарки от различных кормов до наполнителей.



Хорошего кота должно быть много

За год и 11 месяцев маленький пушистый комочек стал кошачьим великаном и весит уже больше 12 килограммов. Как рассказывает хозяйка, Кефир ест все подряд и ни от чего не отказывается. "И сухой корм, и натуральный, и все, что со стола украдено, – это все его", – поясняет она.

Более того, у питомца есть свой стул за семейным столом: "Он всегда ужинает с нами. Такой наглец, считает, что если мы сидим на стульях, то ему тоже можно, еще и обижается на нас, если мы его прогоняем".

Юлия рассказывает, что среди особенностей их питомца – это то, что он обижается как ребенок. "Ночью придет, любит прилечь ко мне на грудь. Но он такой тяжелый, что мне прям дышать нечем становится, и я его прогоняю, а он обижается. Еще и взгляд такой у него бывает", – смеется она.

Кефир любитель поспать на кровати. Правда, когда он среди ночи наступает на хозяев, ощущения ни с чем не спутать, "все равно что взрослый человек прошелся", шутят они. Кстати, посторонние, как правило, принимают Кефира за собаку.





Юлия Минина хозяйка кота Кефира Все по первому впечатлению думали, что это собака, а не кошка, пока он лицом не поворачивался. Все пугались немного. Это, конечно, смешно очень.

Также, продолжает Юлия, кот везде ходит за хозяевами. "Порой он прям лезет туда, куда не нужно. Настолько внаглую, что, допустим, пока я ужин готовлю, он может спокойно прыгнуть на рабочую поверхность туда, где плита, и сидеть или лежать прямо на этой плите", – рассказывает она.

Другая интересная привычка Кефира – это открывать все двери в доме. "Ему это легко сделать, он все как рукой открывает", – отмечает Юлия.

Причем иной раз против силы кота бесполезно даже запираться. "Мы с мужем закрывали дверь очень плотно, чтобы открыть ее можно было только с усилием. И Кефир массой своего тела выбивал ее", – смеется хозяйка.

Когда взрослые на работе, а дети в школе и в саду, Кефир остается дома один и верно ждет возвращения Мининых.

"У нас в доме есть длинное окно, смотрящее на въезд. Он всегда сидит в этом окне и ждет нас. Я не знаю, как это у него получается, ведь он, конечно, гуляет по дому в течение дня, но почему-то, когда мы подъезжаем, всегда в этом окне. Он садится там, как собака, на входе", – удивляется Юлия.

Кроме того, хозяева смогли научить питомца команде голос. Мейн-куны отличаются тем, что они не мяукают, а издают другие специфические звуки, с преобладающим "ррр". "Мы, когда держим кусок мяса, просим его подать голос, и он мяукает", – рассказывает Юлия.

Удивляться нечему, когда кот больше похож на собаку, приходится учить его произносить "мяу".



