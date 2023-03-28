12:23Общество
В Тюмени умер самый старый кот России
Фото: knigarekordovrossii.ru
Самый старый кот России по кличке Дашун умер 28 марта в Тюмени. Ему было 26 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на хозяйку животного Эльвиру Чаниеву.
Сиамский кот был внесен в Книгу рекордов России в категории "Наибольший возраст сиамской кошки".
"В последнее время он был слаб, но еще ходил, реагировал, мог куда-то запрыгнуть, спрыгнуть, много не кушал. В основном хотел сидеть у окошка, дышать свежим воздухом", – отметила Чаниева.
По словам хозяйки, питомец находился под присмотром ветеринарных врачей из-за мочекаменной болезни, а в последнюю неделю своей жизни сильно похудел.
Женщина добавила, что в городе нет официального кладбища для домашних животных, поэтому она приняла решение похоронить питомца у старого деревенского кладбища.
"Скорее всего, там похороню, на чистом лугу, чтобы уж знать, что его там никто не снесет и ничего не сделает", – рассказала она.
Чаниева подала обращение в аппарат губернатора Тюмени с просьбой открыть официальные кладбища для домашних животных, которые уже существуют во многих городах России.
В начале марта стало известно о смерти кота по кличке Филимон, который жил на территории Выборгского замка в Ленинградской области. Он умер в возрасте 17 лет из-за неоперабельной раковой опухоли. В музее-заповеднике кота Филимона считали единственным хозяином замка, а также одним из самых медийных сотрудников учреждения.
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