Умер известный музейный кот Филимон из Выборгского замка в Ленобласти

Фото: vk.com/vyborgmuseum

Известный кот по кличке Филимон, проживавший на территории Выборгского замка в Ленинградской области, умер в возрасте 17 лет. Об этом сообщается на официальной странице Выборгского объединенного музея-заповедника в соцсети "ВКонтакте".

"2 марта 2023 года закончил свой земной путь Сэр Филимон – отныне Филимон Великолепный. Он прожил почти 18 лет, из которых последние 13 – на Замковом острове, а из 13 последние 6,5 года – в официальной должности старшего нау-мяучного сотрудника научного отдела Выборгского объединенного музея-заповедника", – говорится в сообщении.

Причиной смерти животного стала неоперабельная раковая опухоль.

В музее-заповеднике кота Филимона считали единственным хозяином замка, а также одним из самых медийных сотрудников учреждения. Он приветствовал посетителей музейного комплекса, позировал перед ними для фото и давал себя погладить. Кроме того, Филимон следил за порядком на территории острова: ловил мышей и отгонял чужаков.

Выборгский замок был основан в 1293 году в результате третьего крестового похода шведов в Финляндию. Шведский период для замка длился 417 лет, после чего город заняли войска Петра I.

Двумя годами ранее скончался еще один известный рыжий кот – Боб. Его хозяином был уличный музыкант Джеймс Боуэн.

Мужчина подобрал Боба на улице и потратил сбережения на его лечение. Не найдя коту новых хозяев, Боуэн оставил его себе. Вместе с котом он выступал на музыкальных мероприятиях, что помогало привлечь на концерты большее число слушателей.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!