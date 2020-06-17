Умер знаменитый рыжий кот по кличке Боб

Фото: facebook.com/AStreetCatNamedBob

В Великобритании скончался известный рыжий кот по кличке Боб, питомец уличного музыканта Джеймса Боуэна. Об этом сообщают "Дни.ру".

История дружбы человека и кота началась в 2007 году. Музыкант подобрал Боба на улице и потратил сбережения на его лечение. Не найдя коту новых хозяев, Боуэн оставил его себе.

Впоследствии мужчина смог справиться с зависимостями и улучшил свое материальное положение благодаря тому, что концерты, на которых присутствовал Боб, собирали больше зрителей.

Издательство Hodder & Stoughton подготовило несколько книг по мотивам жизни кота и человека. Одна из них была адаптирована в полнометражный фильм.

