Умер один из двух котов, живших в Рижской думе

Фото: facebook.com/Рижские коты

Кот Мурис, бывший одним из официальных котов Риги, умер в возрасте 10 лет. Об этом сообщил на своей странице в Facebook бывший мэр города Нил Ушаков.

Коты Кузя и Мурис появились в Рижской думе с 2011 года. Именно тогда Ушаков, занимая пост мэра, взял их котятами из приюта. Таким образом он хотел обратить внимание на проблему животных, оказавшихся в приюте.

Они жили в кабинете мэра до тех пор, пока Ушаков занимал этот пост. Новый глава города имел аллергию на котов, поэтому они переехали в помещение думской фракции партии "Согласие", членом которой он являлся.

Однако 17 февраля Кузю и Муриса планировали выселить из Рижской думы. Это было связано с предстоящим роспуском парламента. Они должны были переехать в рижское бюро Ушакова.